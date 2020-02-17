"Яркая Масленица" — это отличный повод приехать всей семьей в Ярославскую область и в праздничной обстановке проводить зиму. В этом году с 24 февраля по 1 марта мы ожидаем большой поток туристов в регион", — приводятся в пресс-релизе слова директора департамента туризма Юлии Рыбаковой.

Всех желающих пригласили к стенам Ярославского музея-заповедника, откуда будут начинаться все экскурсии. Они будут проходить через Веревочный пролом и резиденцию Государыни Масленицы.

"Гости смогут побывать в разных исторических точках города, посетить Волковский театр, где необычную экскурсию проведут актеры труппы. На Советской площади будут развернуты масленичная ярмарка, блинное подворье и организованы развлечения на любой вкус", — говорится в сообщении.

Маршрут экскурсий также пройдет через улицу Андропова, где гостиницы, рестораны и музеи Ярославля презентуют более 50 авторских уличных кукол.