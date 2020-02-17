"По нашей информации, карантин продлевать не планируется", — сообщили в российской дипмиссии.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли граждан РФ централизованно эвакуировать после 19 февраля, в посольстве сказали: "Они вернутся на родину в соответствии со своими планами. Вся процедура в стадии проработки".

"Поскольку они все из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом", — отметили в дипмиссии.

В российском посольстве также сообщили о получении обращений от россиян, у которых возникли проблемы с продлением срока действия виз. Кроме того, у некоторых возникла необходимость поменять дату обратного билета. "Мы всячески помогаем в решении этих вопросов", — сказали в посольстве.

Отвечая на вопрос, будут ли россияне по возвращении на родину помещены под карантин, в российской дипмиссии сказали: "Этот вопрос следует перенаправить в санэпидемиологические службы".

Ранее в понедельник стало известно, что у россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус.

На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. Общее число заболевших на круизном лайнере по состоянию на 17 февраля составляет 454 человека.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.