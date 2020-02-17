В 2019 году "Ангара" дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Иркутск — Томск — Тюмень. "Ямал" летала по маршруту Тюмень — Нижневартовск — Томск, также по два раза в неделю.

В колл-центре авиакомпании "Ангара" "Интерфаксу" пояснили, что рейсы прекращены с января 2020 года. При этом представитель авиакомпании не исключил, что сообщение между Томском и Иркутском может возобновиться в апреле.

В авиакомпании "Ямал" сообщили, что рейсы по маршруту Томск – Тюмень не были заявлены в расписание 2020 года.

Оба направления включены Росавиацией в программу субсидирования региональных рейсов на 2020 год.

Регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Томск авиакомпания "Ангара" начала выполнять в ноябре 2018 года на самолете Ан-148, до этого на маршруте работала Utair. С июня 2019 года "Ангара" продлила направление до Тюмени.

Авиакомпания "Ямал" выполняла рейсы по маршруту Томск – Нижневартовск – Тюмень с мая 2019 года. Полеты осуществлялись на самолете Bombardier CRJ-200.