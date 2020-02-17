На участке Ростов-на-Дону — Разъезд 9 км электропоезд будет следовать сдвоенным составом (10 вагонов), далее на станции Разъезд 9 км будет производиться разъединение составов. Один состав из 5 вагонов отправится до станции Новороссийск, второй — до станции Анапа. В обратном направлении из Новороссийска и Анапы электропоезда "Ласточка" будут отправляться одиночными составами, которые, объединившись на станции Разъезд 9 км, проследуют сдвоенным составом в Ростов-на-Дону.

Поезд "Ласточка" будет курсировать по данному маршруту ежедневно. Остановки предусмотрены на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.