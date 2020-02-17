Как пишут местные СМИ, подобных трагедий настолько много, что обвинять в них надо не капитанов судов, а сложившуюся систему контроля за ними.



Утром 10 февраля возле острова Пхукет катер врезался в судно, на котором находились 34 российских туриста и гид-таец. Погибли двое российских детей, мальчик и девочка 12 и 9 лет. Травмы получили 19 туристов, двое из них были госпитализированы. Полиция Пхукета предъявила капитанам судов обвинение в неосторожном вождении. Сейчас оба капитана, арестованные сразу после происшествия, освобождены под залог в 150 тысяч бат (около 300 тысяч рублей) каждый. Вскоре они предстанут перед судом. Капитаны свою вину в трагедии не признали. По заявлению чиновников Морского офиса Пхукета, они будут лишены права водить суда два года независимо от решения суда.

"Что может быть хуже детских смертей? С момента крушения прогулочного судна "Феникс", когда погибло 47 туристов из Китая, прошло полтора года, и теперь у нас есть новые жертвы – двое детей. Несчастные случаи со скоростными катерами происходят почти ежегодно – и проблема не в капитанах. Это стало системой", — пишет газета The Phuket News в редакционном материале.

Судно "Феникс" затонуло у побережья Пхукета в июле 2018 года. На борту находились 105 китайских туристов, 47 из них погибли. Капитан был обвинен в причинении смерти по неосторожности и тяжкого вреда здоровью. Катастрофа стала второй по числу жертв трагедией в Таиланде после цунами 2004 года.

Издание напоминает еще об одном случае – инциденте с прогулочным катером "Choksuphasan 35", произошедшем 19 декабря прошлого года, когда были ранены десятки туристов, а капитан погиб. "Непонятно, как этот капитан был допущен к управлению судном со множеством людей, после того, как в 2014 году из-за его халатности погибло двое туристов из Кореи и было ранено свыше десяти. Тогда его катер перевернулся, потому что он нагнулся к воде за пластиковым пакетом", — отмечает издание.

Как пишет The Phuket News, все разговоры о технике безопасности не имеют значения без должного наказания тех, кто не знает законов и не соблюдает процедуры безопасности, как это происходит сейчас. "Чиновники морского офиса Пхукета, отвечающие за трагедии, должны быть немедленно отстранены от должностей. Сейчас для них нет никаких последствий, они переведены в другие места и продолжают работать. Официальный отчет о крушении "Феникса" так и не был опубликован", — заключает издание.

Как предполагает The Phuket News, ситуацию могли бы изменить иски, которые родственники погибших подавали бы к правительственным учреждениям Таиланда.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что Россия и Таиланд возглавили антирейтинг стран, где чаще всего погибали российские туристы в 2019 году. Причем в Таиланде чаще всего россияне гибнут именно в результате происшествий на воде.

Таиланд входит в первую тройку самых популярных направлений отдыха россиян. В 2019 году там побывало более миллиона российских туристов.