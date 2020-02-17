Организаторы мероприятия указали, что решение принято, "чтобы обеспечить эффективным образом здоровье и безопасность как участников выставки, так и ее посетителей".

Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Международный автосалон проходит в столице Китая каждые два года. Он входит в число самых крупных подобных мероприятий наряду с автосалоном во Франкфурте-на-Майне и Детройте.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных — змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.

Эксперты ВОЗ пока воздерживаются от прогнозов насчет того, когда удастся победить эпидемию. Однако президент США Дональд Трамп ранее в феврале предположил, что это произойдет в апреле, благодаря теплой погоде.