"В связи с эпидемиологической ситуацией в Китае, вызванной угрозой распространения коронавирусной инфекции, в организации приема граждан по консульским вопросам в генконсульстве России в Шанхае временно вводятся ограничения", — говорится в сообщении генконсульства в социальной сети "ВКонтакте".

С 17 февраля прием граждан осуществляется только по предварительной записи по вопросам, не терпящим отлагательства, по понедельникам и средам с 9:15 до 12:00 — для иностранных граждан; с 14:45 до 17:30 — для российских граждан. Вторник, четверг и пятница объявлены не приёмными днями.

О возобновлении приёма в прежнем режиме сообщат дополнительно.