Как рассказал журналистам руководитель конкурса Евгений Малыгин, среди финалистов – три участника из Ростовской области, 13 – из Краснодарского края, три из Москвы и один из Московской области.

12 и 13 февраля 113 конкурсантов из Краснодарского края и других регионов России представляли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам они получили рекомендации и экспертную оценку.

"Среди победителей полуфинала в Сочи оказалось равное количество девушек и мужчин. Самой молодой участнице 21 год – это Алина Ревазян из Сочи, самый опытный – Владимир Николаенко из Краснодара, ему 48 лет. Больше всего среди финалистов жителей города Сочи – их 12", – сообщил Малыгин.

Жюри, в состав которого входили в том числе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе и директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, оценивало авторские проекты. Из них нужно было выбрать пять лучших, которые попадут в финал.

"12 февраля участников оценивали специалисты по soft-skills. Это эксперты, которые выбирали лучших по уровню профессиональных компетенций. Как происходил отбор – не известно, жюри не располагает этой информацией. Это обусловлено тем, что впереди еще несколько полуфиналов, поэтому нужно держать все в тайне. Второй этап состоит из двух уровней – оценка авторских проектов экспертами туриндустрии и затем членами жюри", — рассказала Ломидзе.

По ее словам, проекты участников оценивались от 0 до 3 баллов по ряду критериев, среди них – реализуемость, актуальность, подача и так далее. "При этом мы должны оценивать не только эти проекты, но и самих людей, потому что это конкурс личностей. Проработка проектов – это часть работы этих мастеров в туротрасли", — подчеркнула Ломидзе.

Как отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков, многие члены жюри были готовы уже с защиты брать некоторые проектные идеи для реализации в своих сферах.

Одна из финалисток конкурса "Мастера гостеприимства" Анна Кунина из Сочи рассказала порталу "Интерфакс-Туризм", что испытание было сложным, поскольку 133 участника – это профессионалы с большим опытом работы в туризме.

"Мы не знали, как нас оценивают в первый день, по каким критериям проверяют нашу компетентность. Мы решали в группах различные кейсы, например, проработка проблем туризма в ЮФО. Во второй день, когда мы защищали свои проекты, у нас было всего лишь пять минут на выступление. У меня был разработан "Зеленый путеводитель" по Сочи с маршрутами и гидом на русском и английском языках. Он многим показался интересным. У экспертов были опасения, что после внедрения разработки исчезнет профессия гида. В свою очередь, мне хотелось донести до жюри и экспертов, что гиды останутся, просто они должны быть подготовленными, а аудиогиды – это помощники для самостоятельных путешественников", — пояснила она.

Полуфиналы конкурса пройдут в феврале-марте еще в восьми городах России: Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. По их итогам 200 конкурсантов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание "Мастера гостеприимства".