"Из всех предложенных вариантов сотрудники музея выбрали имя Самсон, ассоциирующееся с силой и мужеством (по аналогии с известным библейским героем, который прославился своими подвигами)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в музей поступило более 270 предложений.

В марте мамонт Самсон и бизон Степан отправятся в Кемерово. В течение двух месяцев они будут экспонироваться в Кемеровском областном краеведческом музее. После этого самец мамонта переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой (скелетом самки мамонта), где для них будет подготовлен отдельный зал.

Как сообщалось, скелет самца мамонта был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году и является одним из наиболее полных скелетов мамонта в мире.

В 2009 году скелет Матильды был отреставрирован и дополнен костями ступней, обнаруженных в хранилищах музея. До этого экспонат стоял на подставках из пенопласта.

В 1940 году в селе Вахрушево Коченевского района Новосибирской области на берегу реки Оёш два местных школьника обнаружили странный "рог", торчащий из глины. Местные учителя распознали в нем бивень мамонта. Об этом стало известно сотрудникам Новосибирского краеведческого музея. Местные комсомольцы под руководством ученых начали раскопки, которые длились почти две недели. В результате на свет был извлечен полный скелет самки мамонта.

В настоящее время российские палеонтологи располагают примерно 15 полными скелетами мамонтов, из них только два скелета самок. Кроме мамонтов, в Новосибирском краеведческом музее представлена практически вся мегафауна Сибири Ледникового периода: шерстистый носорог, пещерный лев, пещерный медведь, первобытный бизон и др.