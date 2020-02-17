"Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В опубликованном списке указаны 109 стран.

На ведомстве напомнили: "несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году".

"В развитие опубликованных МИД России 2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года, 11 апреля 2016 года, 16 февраля 2017 года, 1 февраля 2018 года и 25 января 2019 года предупреждений гражданам Российской Федерации хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", — говорится в предупреждении.

В МИД РФ подчеркнули, что "ситуация осложняется тем, что после закрытия американскими властями в 2017-2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле наша страна полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США".

"Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", — заключили во внешнеполитическом ведомстве.