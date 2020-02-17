"Сотрудниками краевого УФСБ установлено, что директор одного из частных санаториев, используя поддельное постановление администрации Анапы, незаконно увеличил площади земельного участка, расположенного в курортной части Пионерского проспекта", — говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 60 млн рублей. В отношении директора санатория возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие устанавливает весь круг лиц, возможно причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба.