"Карнавал в самом разгаре, он проходит с 8 по 25 февраля. Но гостиницы в этом году заполнены в среднем на 70%. Многие развлекательные мероприятия и балы отменены", — пишет портал.

Как отмечается, причиной резкого снижения количества туристов в Венеции стали разрушительные наводнения прошлого года, а также эпидемия коронавируса. Рекордное наводнение произошло в городе в ноябре – уровень воды поднялся на 187 см выше нормы. Пострадали многие достопримечательности, ущерб составил как минимум миллиард евро.

Снижение турпотока произошло на фоне ожесточенной борьбы властей Венеции с быстрым ростом числа туристов в городе, от которого страдают местные жители. Среди предпринятых ими мер – повышение налога на размещение в гостиницах, введение налога на въезд в город, введение разнообразных штрафов с туристов за любые, даже мелкие нарушения правил.

Накануне карнавала в городе также запустили цифровую систему контроля и подсчета туристов с помощью стереоскопических камер, которые установлены на улицах города. Система позволяет распознавать силуэты людей, определяя их пол и возрастную категорию. Также она перехватывает сигналы мобильных телефонов, чтобы определить, откуда приехал турист и как долго он находится в Венеции. Эксперимент будет проводиться до 25 февраля.

Ежедневно Венецию посещают около 60 тыс. туристов.

Венецианский карнавал – ежегодный костюмированный праздник, проходящий в Венеции в феврале. Последний день карнавала – Жирный вторник, за которым следует сорокадневный пост перед Пасхой.