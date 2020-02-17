"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что посольство продолжает держать на контроле ситуацию вокруг находящихся на лайнере Diamond Princess российских граждан.

"Посольство и далее будет оказывать нашим гражданам все необходимое содействие", — отметили в дипмиссии.

На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. Общее число заболевших на круизном лайнере по состоянию на 17 февраля составляет 454 человека.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.