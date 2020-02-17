"Продажи туров на февральские праздничные даты идут достаточно активно. В топе предпочтений клиентов TEZ Tour – Турция, ОАЭ и Таиланд, также бронируются горнолыжные туры в Австрию. Андорру и Болгарию. Для пляжного отдыха популярностью пользуются туры на 7-9 ночей", — рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании "Интурист" на первое место по объемам продаж туров не только на 23 февраля, но и на 8 марта, вышла Турция – Анталья и Стамбул. В этом зимнем сезоне туроператор поставил на эти направления собственные чартерные цепочки из разных городов России. Бронирования туров на 23 февраля и 8 марта у "Интуриста" в 2020 году увеличились кратно.

"Также традиционно пользуются спросом туры в Дубай и другие эмираты. ОАЭ среди массовых направлений ежегодно остается среди лидеров продаж. В этом году снизилась популярность Таиланда и Вьетнама, а также из топа продаж по понятным причинам исчез Китай", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

У туроператора TUI Россия среди зарубежных направлений для поездок на 23 февраля также лидирует Турция. "В это время там настоящая весна – тепло, солнечно, все цветет, а купаться можно в подогреваемых бассейнах. Чаще всего в Турцию едут семьи с детьми", — отметили в пресс-службе туроператора.

Второе по популярности направление у клиентов TUI – также ОАЭ, где можно с комфортом купаться на побережье, а перелет в страну занимает всего 5 часов. "Третий по популярности – Таиланд, куда едут любители Юго-Восточной Азии. Конец февраля в Таиланде – самый комфортный сезон для туристов из России", — заметили в компании. В TUI сообщили, что по сравнению с прошлым годом интерес россиян к турам на 23 февраля вырос вдвое.

Среди других популярных зарубежных направлений туроператоры назвали Австрию, Андорру и Болгарию, Италию и Францию, куда россияне покупали горнолыжные туры. Также пользуются спросом короткие сити-туры в Таллин (Эстония) и Ригу (Латвия).

В топе популярных экскурсионных направлений – Италия, Испания, Чехия, Франция, Германия, Израиль и Португалия. "При этом спрос на Чехию, Францию и Германию на праздничные даты в феврале и марте в этом году вырос почти в два раза", — рассказали в пресс-службе TEZ Tour.

В компании "Интурист" также отметили востребованность отечественных курортов – в первую очередь, Сочи и Красной Поляны, куда россияне отправляются на горнолыжный отдых. "А на 8 марта уже лидируют туры в Крым – отдых, оздоровление, экскурсионные поездки", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Что касается цен на зарубежный отдых в праздничные даты февраля и марта, то, по данным туроператоров, они почти не выросли. "В валютном эквиваленте цены подросли на 5-5,5%, однако благодаря укреплению рубля разница в стоимости с прошлым годом не ощутима", — сообщили в "Интуристе". В TUI заметили, что стоимость туров изменилась незначительно, в рамках инфляционной и курсовой разницы.