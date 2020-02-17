"Суд принял решение административный иск удовлетворить, Ильину принудительно поместить в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля", — огласила решение судья Ольга Тарасова.

Согласно приговору, решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов.

Участники процесса были без масок, однако в зале работал аппарат для кварцевания помещений (рециркулятор).

4 февраля после медосмотра в поликлинике №32 и сбора эпидемиологического анамнеза у 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которая вернулась из поездки в Китай, были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие, по мнению медиков, новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

6 февраля Ильина была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. На следующий день женщина самовольно покинула стационар, взломав электронный замок, не пройдя медицинское обследование в полном объеме, что, по мнению врачей, может привести к распространению инфекции.

Со своей стороны адвокат Ильиной Виталий Черкасов рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у Ильиной уже закончился. Первые анализы его доверительница сдала еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая: обследование не показало наличие у женщины данного заболевания. Вернувшись в Петербург, Ильина добровольно обратилась в поликлинику с симптомами острого вирусного заболевания. Медики не стали исключать у женщины новую коронавирусную инфекцию и через день поместили ее в стационар Боткинской больницы. По словам адвоката, Ильина самовольно покинула больницу 7 февраля — Роспотребнадзор хватился сбежавшей пациентки только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ.

В СМИ сообщалось и о других случаях нарушения режима карантина со стороны вернувшихся из Китая.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, со своей стороны, ранее высказал мнение, что Ильина имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен".

По данным на утро понедельника, новых случаев заражения новым коронавирусом Covid-19 в России нет.