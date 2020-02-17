"С гостями, которые уже вернулись домой, свяжутся представители местных департаментов здравоохранения", — отмечается в нем. Эти люди могли контактировать с женщиной, у которой обнаружили коронавирус.

Компания также подтвердила информацию о том, что у одной из пассажирок лайнера, у 83-летней американки, сошедшей на сушу в Камбодже, обнаружили коронавирус. У ее 85-летнего супруга заражения, тем не менее, не выявлено, но они оба остаются под надзором медиков. Американская пара прибыла из Камбоджи в Малайзию вечером в субботу 15 февраля. Сотрудники аэропорта выявили у пожилой женщины лихорадку, а затем ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сходить на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину.

Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из опасений, что борту есть люди, зараженные новым коронавирусом.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, с тех пор его отказались принять власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. На борту находились 1 тыс. 455 пассажиров, включая восемь граждан России и 802 члена экипажа.