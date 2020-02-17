Минтранс Великобритании в октябре 2019 года снял ограничения на полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх после четырехлетней приостановки.

Как отмечает газета, до приостановки авиасообщения в 2015 году сотни тысяч британских туристов посещали курорты Египта на Красном море. "Запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх вызвал резкое снижение турпотока из Великобритании, поскольку путешественники были вынуждены лететь либо с пересадками, либо переправляться на пароме из Хургады. Кроме того, запрет стал одной из причин банкротства авиакомпании Monarch Airlines в октябре 2017 года", — пишет The Guardian.

В январе 2020 года руководство авиакомпании EasyJet объявило о возобновлении полетов в Шарм-эль-Шейх с июня. Так, рейсы из Манчестера будут выполняться дважды в неделю с 7 июня, а из лондонского аэропорта Гатвик – с 30 сентября.

Авиационные власти Германии еще в январе 2017 года сняли последние ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх, но полеты до сих пор не возобновлены.

Полеты между РФ и египетскими курортами Красного моря были прекращены в ноябре 2015 года после крушения российского самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.