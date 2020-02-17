"Инструменты, которые у нас сегодня есть, мы считали достаточными еще какое-то время назад. Мир меняется, и законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки, мы готовы будем предложить вам изменения — о которых сказал Владимир Вольфович (Жириновский, лидер ЛДПР — ИФ) — по усилению ответственности, по усилению режимов карантинных и так далее", — сказала Попова на парламентских слушаниях в Госдуме на тему "Иммунопрофилактика инфекционных болезней" в понедельник.

Ранее в ходе слушаний Жириновский напомнил об инциденте с нарушением карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге.

4 февраля в Петербурге после медосмотра в городской поликлинике №32 и сбора эпидемиологического анамнеза у 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, которая вернулась из поездки в Китай, были выявлены симптомы ОРВИ, не исключающие, по мнению медиков, новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

6 февраля Ильина была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Однако на следующий день женщина самовольно покинула стационар, не пройдя медицинское обследование в полном объеме, что, по мнению врачей, может привести к распространению инфекции.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении сбежавшей пациентки назад под наблюдение в больницу.

Со своей стороны адвокат Ильиной Виталий Черкасов рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у Ильиной уже закончился. Первые анализы его доверительница сдала еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая: обследование не показало наличие у женщины данного заболевания. Вернувшись в Петербург, Ильина добровольно обратилась в поликлинику с симптомами острого вирусного заболевания. Медики не стали исключать у женщины новую коронавирусную инфекцию и через день поместили ее в стационар Боткинской больницы. По словам адвоката, Ильина самовольно покинула больницу 7 февраля — Роспотребнадзор хватился сбежавшей пациентки только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ.

В СМИ сообщалось и о других случаях нарушения режима карантина со стороны вернувшихся из Китая. В то же время, по данным на утро понедельника, новых случаев заражения новым коронавирусом Covid-19 в России нет.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, со своей стороны, ранее высказал мнение, что Ильина имела право покинуть больницу, но ее побег был "некорректен".

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости внесения изменений в законодательство в части принудительной госпитализации после эвакуации россиян из зоны распространения коронавируса в Китае.

"Эта мера предусмотрена федеральным законодательством, 52-м Федеральным законом, на случай угрозы для мирных жителей. Именно эта угроза сейчас реализуется для здоровья населения. В дальнейшем этот вопрос должен быть рассмотрен о необходимости изменений в законодательстве в этой части. Вы правы, здесь есть пробел", — сказала Попова журналистам в Тюмени 5 февраля.

3 февраля Попова заявила, что сотрудники Роспотребнадзора имеют право госпитализировать или изолировать всех с подозрением на новый коронавирус.

"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию", — сказала Попова журналистам на брифинге по итогам заседания правительственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.