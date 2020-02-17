Рейсы будут выполняться на SSJ-100 с конца мая до начала октября.

Из Курска, Кирова, Челябинска и Уфы "ИрАэро" будет летать в Крым один раз в неделю, из Брянска, Оренбурга, Пензы – два, из Москвы – три раза в неделю. Рейсы не являются субсидируемыми.

"Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса", — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" летала в Китай из Иркутска: в Харбин три раза в неделю, в Маньчжурию два раза в неделю.