"Два ярких, насыщенных множеством разнообразных зимних развлечений, дня собрали рекордное количество человек — более 25 тысяч жителей и гостей Тамбовщины стали участниками этого праздника. Программа фестиваля никого не оставила равнодушным: спуски с горок на санках и ватрушках, тест-драйв автомобилей и квадроциклов, зимний футбол и лазертаг в снежной крепости, катания на лошадях и пони, собачьих упряжках и северных оленях и много самых разных конкурсов", — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля провели большую работу над ошибками. Под стоянку автомобилей бала выделена огромная парковка с удобными въездами и схемой движения. Карта фестиваля была размещена в интернете и на самих площадках. Помогали сориентироваться гостям многочисленные волонтеры. Они же следили за безопасностью у подножия многочисленных спусков, подстраховывая любителей быстрой езды, отметили в пресс-службе.

Главным событием первого дня стал заезд "Трофи-рейд" на квадроциклах и автомобилях по крутым заснеженным склонам Притамбовья и настоящий тракторный биатлон. Водители лихо промчались по непростой трассе и удачно отстрелялись на огневом рубеже.

А самое зрелищное шоу состоялось во второй день фестиваля. Участники конкурсного заезда самодельных саней удивили и порадовали жюри и зрителей своей фантазией и мастерством. С горок съехали санки в виде фотоаппарата, кареты, самолета, вигвама, арбуза и много других необычных конструкций. Члены необычных экипажей ярко выделялись своими костюмами под стать оформлению тематических саней, здесь были и индейцы, и герои сказок, и даже инопланетяне. Всего в соревнованиях приняли участие 27 команд. Все они были отмечены дипломами и памятными призами.

В целом, как отметили и зрители, и организаторы, второй фестиваль "Лысогорские санки" удался. С уверенностью можно сказать, что этот праздник стал еще одним брендом Тамбовщины и прочно закрепился в числе лучших туристических событий страны, подчеркивается в сообщении.