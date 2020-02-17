Об этом в своих аккаунтах в Instagram сообщают некоторые постояльцы санатория. При этом они отмечают, что пока не известна точная дата выезда из санатория — 19 или 20 февраля. Срок двухнедельного карантина, начавшегося 5 февраля, истекает 19 февраля.

"Была и "хорошая новость", что нас выпускают 19 числа. (...) Потом нам сказали, что выезд будет возможен в лучшем случае после 16:00 19 числа, а то и 20", — написала в своем Instagram одна из находящихся на карантине.

Она также сообщила, что сначала постояльцам предложили выбрать, каким транспортом они предпочитают добираться до дома — на самолете или на поезде, а затем попросили переписать заявление на РЖД.

При этом помещенные на карантин пишут в соцсетях, что не всем еще вернули багаж, а те, кому вернули, на некоторых вещах обнаружили плесень.

В областном оперативном штабе по профилактике коронавируса агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что точная дата окончания карантина будет известна после получения анализов.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.

По словам главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, все эвакуированные получат свой багаж после дезинфекции к концу карантина.