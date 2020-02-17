Отмечается, что число иностранных число иностранных туристов превысило 229 тыс. человек: в основном это были гости из Китая, Казахстана, Германии, Турции, Украины и Белоруссии.

"Что касается внутреннего туризма, то чаще остальных столицу Татарстана посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска, городов Приволжского Федерального округа", — уточняется в сообщении.

Как правило, туристы приезжают в столицу Татарстана на 4-7 дней, а их траты за это время составляют в среднем 22 тыс. рублей.

По данным казанской мэрии, в прошлом году в Казани выросло количество хостелов — открылось 35 новых мест размещения: теперь гостиничный фонд Казани представлен 8,2 тыс. номерами на 18,6 тыс. мест в 87 гостиницах и 165 хостелах. При этом среднегодовая загрузка отелей осталась на уровне 2018 года и составила 60%.