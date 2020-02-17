"Последние годы Россия и Таиланд лидируют по количеству неприятностей с российскими туристами. За ними обычно идут Турция, Грузия или Доминикана. По данным открытых источников, в 2019 году в РФ погибло 44 человека и пострадало 192 (всего 38 происшествий). "Лидерство" России можно объяснить количеством путешествующих – в нашей стране отдыхают десятки миллионов соотечественников", — сообщила пресс-секретарь РСТ.

На втором месте Таиланд с 22 случаями – погибло 13 россиян, пострадало 14. Третья позиция у Турции: 16 случаев, 11 погибших, 39 пострадавших. При этом в Турции отдыхает несравнимо больше россиян, чем в Таиланде: 7 млн против 1,5 млн в 2019 году.

"Если в прошлые годы в России трагедии с туристами чаще всего происходили на воде, то в 2019 году почти 80% – в горах. Альпинисты, горнолыжники и обычные туристы попадали в снежные лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения", — отметила Тюрина.

Второе место по количеству несчастных случаев делят ДТП и утопления. "Причем во всех происшествиях на наших дорогах участвовали туристические автобусы – погибло 9 человек, пострадало 119. Утонуло в России в прошлом году 6 туристов", — сообщила эксперт.

При этом в Таиланде больше всего трагедий были связаны с водой. "Шесть из 14 несчастных случаев – утопления, причем купались туристы либо в шторм, либо в местах, где это запрещено. Плюс столкновения гидроциклов, неудачная ночная прогулка на лодке", — продолжила Тюрина. В результате ДТП в Таиланде погибло 4 россиянина. Еще три туриста выпали с гостиничных балконов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Что касается Турции, то там произошел самый нашумевший несчастный случай прошлого года: 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга погибла в результате того, что ее руку засосало в трубу бассейна в отеле Sunhill в Бодруме", — напомнила Тюрина.

Всего в результате несчастных случаев в Турции погибло 9 россиян: четверо утонули в бассейнах, жизнь двоих прервалась в полете – один упал с парапланом, а второй с парасейлом. Еще двое погибли в результате ДТП, и один турист упал с гостиничного балкона.

Эксперт добавила, что впервые в статистику происшествий попал Азербайджан, где в июле два российских туриста получили травмы в результате падения на них ветки 500-летнего дерева.