Обход Анапы станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю. Разработка проекта началась в 2012 году, 3 июня 2019 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

"Строительство обхода Анапы расширит возможности транспортной связи Крыма с материковой частью РФ. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего через Анапу. Он позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта", — сообщил глава Росавтодора Андрей Костюк в ходе посещения объекта. Его слова приводятся в пресс-релизе Росавтодора.

Запланированный срок сдачи объекта — декабрь 2021 года. Пропускная способность дороги составит порядка 35 тыс. автомобилей в сутки. В настоящее время ведется устройство земляного полотна: общая готовность составляет 45%, устройства дорожной одежды — 35%. В составе обхода будут возведены две транспортные развязки и пять путепроводов.

Строительство новых и реконструкция уже действующих участков трассы А-290 Новороссийск — Керчь направлены на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Строительство и реконструкция автодороги осуществляется по программе федерального проекта "Морские порты", входящего в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

"Очевидно, что загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна. В прошлом году зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту — 36,9 тыс. автомобилей в сутки. Сегодня приоритетом для нас являются проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для регионов. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, подходы к федеральным дорогам. Эта работа направлена на повышение комфорта и качества жизни наших граждан, развитие туризма и малого бизнеса", — цитируется в сообщении министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В настоящее время подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" ведет работы по строительству обхода Анапы с 47 по 52 км, проводит реконструкцию участков с 73 по 100 км и реконструкцию отрезка с 52 по 73 км. На объекте реконструкции с 52 по 73 км работы начались в IV квартале 2019 года. Предусмотрено строительство трех транспортных развязок, мостов и путепроводов, одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, устройство автобусных остановок и прокладка водопропускных труб. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее сообщалось, что ООО "Дорожная строительная компания" в 2019-2021 годах выполнит реконструкцию автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь на участке 73 — 100 км. Цена контракта превышает 10 млрд рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Протяженность нынешней трассы Новороссийск — Керчь составляет 166 км. Это дорога федерального значения, часть европейского маршрута Е97. Трасса проходит через Новороссийск, Анапу и Темрюкский район Краснодарского края.