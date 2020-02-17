"В процессе эвакуации, после того как пассажиры высадились с лайнера и начали транспортировку в аэропорт, американские власти получили уведомление о том, что у 14 пассажиров, которые 2-3 дня назад сдали анализы, выявлен положительный результат на Covid-19", — говорится в заявлении ведомства.

По его данных, этих граждан изолировали в соответствии с действующими правилами. В ходе перелета на родину они также отделены от других пассажиров. Госдепартамент отмечает, что за состоянием здоровья всех пассажиров следят медики.

Рейсы с эвакуированными американцами прибудут на базы Трэвис или Сан-Антонио позже в понедельник. Затем этим люди проведут на карантине 14 дней.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.