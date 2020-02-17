"Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам. Пока, насколько нам известно, заболевших среди россиян на лайнере нет", — сказал замминистра, отвечая на вопрос "Интерфакса" в понедельник.

На борту Diamond Princess, как сообщалось, находятся 24 гражданина России. Все они, по данным посольства РФ в Японии, здоровы.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля.

Между тем в понедельник стало известно, что США, Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем в японском порту Йокогама.

Обязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщили японские власти, в минувшее воскресенье число зараженных коронавирусом на борту судна увеличилось еще на 70 человек и достигло 355.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находится 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа.