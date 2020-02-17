"После взлета из Уфы сработала сигнализация о неплотном закрытии багажного люка. Для совершения посадки в Уфе было необходимо вырабатывать топливо на протяжении 5 часов, после чего экипаж отправлять на отдых и объявлять длительную задержку рейса", — сказал "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Также, по его словам, наземные службы не дали разрешения на слив топлива.

"Поэтому было принято решение вылететь в Москву, убедиться в технической исправности воздушного судна, сменить экипаж, произвести дозаправку и вылететь на Пхукет", — добавил он.

Самолет вылетел из Шереметьево в 8:05 мск и на данный момент летит по маршруту, отметили в Nordwind.

Шереметьево является базовым аэропортом для Nordwind.