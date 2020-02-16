"15 февраля в 23:05 по местному времени группа из трёх российских граждан с круизного лайнера "MS Westerdam" вылетела из города Пномпень в город Санкт-Петербург", — сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.

В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела оказали россиянам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи.

Ранее сообщалось, что остальные четыре российских пассажира лайнера должны вылететь из Пномпеня 16 февраля.

Лайнер Westerdam компании Holland America Line покинул Гонконг 1 февраля и должен был завершить круиз в Иокогаме 15 февраля. Однако его отказались принять власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня из опасений, что на борту находятся зараженные коронавирусом. На лайнере находились 1 тыс. 455 пассажиров, включая восемь граждан России, и 802 члена экипажа.

Власти Камбоджи 13 февраля разрешили пассажирам Westerdam сходить на берег в городе Сиануквиль, чтобы далее следовать на родину. При высадке медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на предмет инфицирования коронавирусом, все тесты дали отрицательный результат. Но 16 февраля власти Малайзии, куда вылетели американские пассажиры лайнера для последующего вылета в США, сообщили, что у одной из пассажирок 83 лет выявлен коронавирус.