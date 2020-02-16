Круизный лайнер Westerdam компании Holland America Line с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в 14-дневное путешествие из Гонконга 1 февраля и должен был завершить круиз в Иокогаме через две недели. Маршрут предполагал заходы в порты Тайваня, Японии, Филиппин, острова Гуам (США) и Таиланда, но все эти страны отказались его принять из-за опасений распространения эпидемии коронавируса. Пассажиров постоянно проверяли, ни у одного человека на борту вирус не был диагностирован. Правительство Камбоджи согласилось разрешить лайнеру заход в порт города Сиануквиль, где 14 февраля все пассажиры и экипаж сошли на берег.

Гражданка США, которой 83 года, вылетела в Малайзию из Камбоджи в составе группы из 145 пассажиров. Симптомы заболевания из всей группы обнаружили только у нее и ее мужа, но тест мужа оказался отрицательным, как и у остальных пассажиров. Как сообщается, состояние пассажирки стабильное.

После того, как повторный тест подтвердил первоначальный диагноз, правительство Малайзии заявило, что не позволит другим пассажирам лайнера Westerdam прилететь в страну из Камбоджи на специальных чартерных рейсах, организованных Государственным департаментом США, эти рейсы будут отменены.

В числе пассажиров было семь граждан России, одна россиянка входит в состав экипажа. Все российские пассажиры в пятницу покинули лайнер. Трое из них, по сообщению посольства РФ, вечером в субботу вылетели в Санкт-Петербург. Остальные ожидают вылета в воскресенье.