По информации агентства, погибшая туристка в составе группы из четырех человек спускалась в субботу с закрытого для катания из-за повышенной лавиноопасности участка горы, что привело к сходу снега. Под лавину попали все четверо, но троих лыжников спасателям удалось вывести в безопасное место.

В поисках участвовали 50 спасателей, они продолжались до вечера субботы, а затем возобновились утром в воскресенье.

Курорт Гудаури расположен на склонах Большого Кавказского хребта в регионе Мцхета-Мтианети. Он находится на высоте 2196 м над уровнем моря в 120 км от Тбилиси.