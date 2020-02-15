"Деннис" принес ураганный ветер скоростью 148 км/ч и огромные волны высотой до 30 м на побережье Северной Атлантики. В первую очередь, непогода затронула северные районы Великобритании и Шотландиию, где по прогнозам должно выпасть 120 см осадков, но пострадают и другие регионы страны.

"Авиакомпании на выходные отменили сотни рейсов из Лондона и других аэропортов. В частности, Easy Jet заявила об отмене 230 рейсов, расписание British Airways также изменено. Железнодорожные компании предупредили о возможных задержках и отменах поездов", — сообщает телеканал.

Шторм "Кьяра" бушевал в Европе на прошлой неделе, он унес жизни восьми человек, в том числе двух — в Великобритании. Из-за ветра скоростью около 150 км/ч авиакомпании отменили сотни рейсов. Непогода оставила без света 130 тыс. домов во Франции, 62 тыс. домов в Великобритании, 50 тыс. домов в германской федеральной земле Бавария, а в Ирландии- 10 тыс. В СМИ "Кьяра" называли "штормом века".