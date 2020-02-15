"Семь российских граждан 15 февраля покинули аэропорт города Сиануквиль и прибыли в столицу Камбоджи Пномпень. Гражданка России, которая является членом экипажа судна, осталась на борту", — сообщил он.

По словам дипломата, размещение соотечественников в отеле города обеспечивается владельцем судна компанией Holland America Line.

"Группа из трех россиян вылетает в Санкт-Петербург в 23.00 по местному времени. По предварительной информации, вылет остальных запланирован на 16 февраля. Сотрудники посольства встретили российских граждан в аэропорту, им оказывается помощь", — добавил Янгареев.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля и должен был завершить круиз в японской Иокогаме 15 февраля. Однако его отказались принять власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня из опасений, что на борту находятся зараженные коронавирусом. На лайнере находились 1 тыс. 455 пассажиров, включая восемь граждан России, и 802 члена экипажа. Власти Камбоджи 13 февраля разрешили пассажирам Westerdam сходить на берег в городе Сиануквиль, чтобы далее следовать на родину. Медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на предмет инфицирования коронавирусом, все тесты дали отрицательный результат.