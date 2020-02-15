"Число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 285. Пассажиры жалуются на ухудшение условий проживания — по их словам, никто не убирает каюты и не меняет белье уже в течение нескольких дней", — пишет издание.

По данным Japan Times, американское посольство в Токио в субботу заявило, что государственный департамент отправит самолет для эвакуации своих граждан с лайнера. Он прибудет в Японию в воскресенье вечером. За американскими пассажирами приедут автобусы и заберут их в аэропорт Ханеда вместе с багажом.

«Для выполнения обязательств нашего правительства перед гражданами США в соответствии с нашими правилами и практикой, а также для снижения нагрузки на систему здравоохранения Японии правительство США рекомендует нашим гражданам высадиться и вернуться домой для дальнейшего мониторинга», — говорится в заявлении американской дипмиссии.

После возвращения в США пассажиры лайнера будут направлены на военно-воздушную базу Лакленд в Техасе, где пройдут 14-дневный карантин. По данным издания, другие страны также предпринимают меры по эвакуации своих граждан из Японии.

Уже больше недели лайнер круизный компании Princess Cruises американской компании Princess Cruises находится на карантине в порту Иокогамы после того, как у одного из высадившихся в Гонконге пассажиров был обнаружен коронавирус. Министерство здравоохранения Японии первоначально планировало удерживать всех пассажиров и членов экипажа на судне до 19 февраля, но 12 февраля предложило пассажирам старше 80 лет, а также имеющим какие-то заболевания или проживающим в каютах без окон продолжить карантин на берегу.