"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Согласно сообщению, заболевания были подтверждены лабораторными исследованиями в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением.

"Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", — подчеркивает Роспотребнадзор.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило почти 66,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,5 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах Китая в настоящее время проходят курс лечения 56,873 тыс. человек, состояние более 11 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время более 8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления новой коронавирусной инфекции — "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюмени и мужчины в Забайкальском крае. Оба они были выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.