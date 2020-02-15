"Статистическая служба по заказу городских властей провела опрос почти 1,2 тыс. иностранных туристов в возрасте от 18 до 35 лет. Он показал, что значительная часть молодых людей приезжает в Амстердам для того, чтобы побывать в квартале "красных фонарей", а также посетить кофе-шопы, где можно легально купить марихуану. Последняя возможность оказалась важным фактором для двух третей опрошенных. Треть британских туристов заявили, что вообще не поедут в Амстердам, если ее лишатся", — пишет издание.

Как заявила на брифинге мэр города Фемке Халсема, власти заказали опрос для того, чтобы понять, насколько может снизиться иностранный турпоток в том случае, если в кофе-шопах смогут покупать наркотики только местные жители, а иностранцам это будет запрещено. Такие меры, возможно, будут приняты для того, чтобы бороться с незаконными цепочками поставки наркотиков, а также чтобы снизить число криминальных инцидентов, связанных с потребляющими их иностранными туристами.

Издание уточняет, что в стране уже действует закон, по которому продавцы в кофе-шопах вправе требовать паспорт у своих посетителей и продавать наркотики только резидентам. Но оно не применяется в Амстердаме и Роттердаме. Как уточнили в мэрии, власти не планируют запрещать посещение кофеен иностранным туристам, но обдумывают, как сделать их менее привлекательными для гостей.

В год Нидерланды, где проживает 17 млн человек, принимают около 20 млн туристов. Амстердам давно страдает от овертуризма и связанных с ним неудобств для местных жителей. Туристический офис страны уже несколько лет пытается перенаправить потоки гостей в менее известные города и регионы. А власти Амстердама для того, чтобы снизить турпоток, запретили посещать квартал "красных фонарей" и постоянно повышают туристический налог.