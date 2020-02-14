"Если брать сценарий без Boeing-737 MAX и без Next Generation, которые нам передает "Россия", мы бы перевезли в этом году около 11 млн человек. С учетом того, что четыре NG мы получим, может, около 12 млн перевезем. Получим ли MAX в этом году, не буду прогнозировать ", — сказал Калмыков.

В 2019 г. "Победа" перевезла 10,3 млн пассажиров, то есть в этом году рост показателя может составить более 16%. Пассажиропоток всей группы "Аэрофлот" (включает также одноименного перевозчика, "Россию" и "Аврору") в 2020 г. вырастет на 6-7% г/г, прогнозировал менеджмент "Аэрофлота".

Сейчас в парке "Победы" 30 Boeing-737-800 NG. Также компания является заказчиком двадцати Boeing-737 MAX: поставка первых трех ожидалась в прошлом году, в 2020 г. должны прийти еще десять. Однако в марте 2019 г. после двух авиакатастроф с участием "максов" (в Эфиопии и Индонезии) их поставки и полеты прекратились по всему миру.

К 2023 г. "Победа", согласно стратегии группы "Аэрофлот", должна нарастить годовой пассажиропоток до 25-30 млн человек.