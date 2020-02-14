Речь идет о 181 человеке, эвакуированных из Уханя, которых отправили на две неделе на карантин в коммуну Карри-ле-Руэ на средиземноморском побережье Франции. Каждый из них получил специальный сертификат, в котором указано, что человек не болен и не представляет опасности для окружающих.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных — змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1038 случаев.