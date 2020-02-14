"В первую неделю февраля посещаемость снизилась. Если за тот же период в 2019 года Екатерининский дворец посетили 11,4 тысячи человек, то в этом году — 10,3 тысячи человек. Конечно, причина в отсутствии китайских туристов. Их число заметно сократилось, остались только малочисленные индивидуальные туристы, а посещение группами прекратилось совсем", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в пятницу.

Собеседник подчеркнул, что в ГМЗ не ведется статистика по посещаемости с точки зрения гражданства. Как правило, чуть более половины посетителей Екатерининского дворца — иностранные граждане.

В музее добавили, что в январе число посетителей, напротив, возросло: за первый месяц года Екатерининский дворец посетили 73,6 тысяч человек, а за тот же период годом ранее — 67,5 тысяч, отметили в ГМЗ.

В целом в музее отмечают, что сейчас — самое благоприятное время для посещения Екатерининского дворца: очередей на вход нет, билеты можно свободно приобрести в кассе дворца.

Собеседник добавил, что из-за ситуации с коронавирусом в Екатерининском дворце усилена дезинфекция.