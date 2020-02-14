Авиакомпания Thai Airways не будет осуществлять рейсы между Москвой и Бангкоком с 1 июня 2020 года. Пассажиры до 30 мая смогут вернуть авиабилеты с вылетами в период с 1 июня до 30 сентября.

"Разговоры о возможном сокращении полетных программ авиакомпании шли с осени прошлого года и связаны с состоянием перевозчика. Загрузка рейсов имеет определенное значение — тяжело соревноваться с "Аэрофлотом", который отправляет пять рейсов в день, да и с чартерными компаниями тоже", — сказала Тюрина.

Она напомнила, что в конце октября прошлого года президент Thai Airways признал, что авиакомпания находится в глубоком финансовом кризисе. Чистый убыток Thai Airways за первые 10 месяцев 2019 года составил 11,1 млрд бат (более $350 млн), несмотря на рост числа иностранных туристов (39 млн человек) и рост доходов от туризма в королевстве. Акции перевозчика на фондовой бирже в прошлом году упали на 43,4%.

"С начала этого зимнего сезона Thai Airways выполняла рейсы четыре раза в неделю только из Москвы в Бангкок. Сейчас они решили снять программу на низкий сезон, а на высокий сезон возобновить, но мы не знаем, как будет на самом деле. Тяжело конкурировать с плотным расписанием "Аэрофлота". Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом", — отметила эксперт.

По мнению Тюриной, из-за ухода Thai Airways проблем у российских туроператоров не будет. "Перевозчик выполнит все свои обязательства по зимнему сегменту продаж. Думаю, летом проблем на рынке тоже не будет, альтернативной перевозки немало — это и регулярные рейсы, и перелеты с техническими посадками на Emirates и Qatar Airways. К тому же летом традиционно происходит спад продаж на направлении, поэтому никаких сложностей не ожидается", — заключила она.

Таиланд — одно из самых популярных направлений поездок российских туристов. В прошлом году его посетили 1,2 млн россиян.