"Приостановка поставок Boeing-737 MAX, в том числе и российским перевозчикам, позволила снизить переизбыток емкостей на рынке РФ и риски демпинговой политики авиакомпаний", — говорится в отчетности компании.

Летом этого года глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о демпинге на российском рынке авиаперевозок из-за переизбытка провозных емкостей.

"К сожалению, в целом рынок авиаперевозок в России сегодня имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12% — что вызывает определенный демпинг предложения на рынке. Соответственно, пассажиропоток авиакомпаний растет, а вот рентабельность оставляет желать лучшего", — заявил Савельев на годовом собрании акционеров в июне.

В марте 2019 года после двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX их поставки и полеты прекратились по всему миру. На момент запрета в России летали два таких лайнера, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний — "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.