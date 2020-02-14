Полетная программа будет выполняться по заказу туроператора ANEX Tour, сообщила компания. Заявленная частота — раз в неделю. Для перевозки будут использоваться Boeing-737-800 на 189 пассажиров в эконом-классе.

Ранее AZUR air не выполняла рейсы в Италию.

Катания станет шестым европейским направлением компании в летнем расписании, в котором также есть рейсы из российских городов в Бургас (Болгария), Барселону и Пальму-де-Майорку (Испания), Ларнаку (Кипр) и Тиват (Черногория).

"Всего в летнем сезоне авиакомпания планирует выполнять рейсы из 42 регионов по 25 международным туристическим направлениям", — говорится в сообщении.