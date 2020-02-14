В числе основных — проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 125-летию поэта Сергея Есенина, 925-летию Рязани, а также III Международный форум древних городов, который будет посвящен народному творчеству.

Состоятся также традиционные для региона фестивали, такие, как "Малина", "Битва на Воже", "Слава Добрыни", "Золотая ладья", "День гончара", "Кремлевские вечера", "Небо России". Пройдут мероприятия, приуроченные к Масленице, Дню семьи, любви и верности, Дню Воздушно-десантных войск и ряд других.

"Наш регион становится все более привлекательным, мы стремимся максимально раскрыть его потенциал. Это дает эффект и для бизнеса, и для популяризации культурного наследия области. Если сотрудничество всех заинтересованных сторон выйдет на еще более высокий уровень, то Рязань станет не менее популярной, чем города Золотого и Серебряного кольца", — отметил в ходе презентации заместитель председателя правительства региона Роман Петряев.

Старт Рязанскому событийному календарю дадут масленичные гуляния, которые пройдут в последнюю неделю февраля.