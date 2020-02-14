По данным издания, шестеро инфицированных — прихожане церкви пятидесятников Grace Assembly of God church.

На данный момент у 13 прихожан этой церкви был выявлен положительный результат на наличие коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Сингапура, таким образом, число зараженных в стране возросло до 67.

В конце января минздрав Сингапура подтвердил первый случай заражения новым типом коронавируса.

Ранее в пятницу сообщалось, что всего в мире за пределами материкового Китая, по состоянию на пятницу, зарегистрировано более 580 человек, заразившихся коронавирусом нового типа (COVID-19).

Набольшее число больных подтверждено в Японии — 248 — с учетом того, что на круизном лайнере Diamond Princess находится боле 200 заразившихся.

В Гонконге зарегистрировано 53 случая заболевания, 33 — в Таиланде, 28 — в Южной Корее, 19 — в Малайзии, 18 — на Тайване, по 16 — в Германии и Вьетнаме, по 15- в Австралии и США, 1 — в Австралии, 10 — в Макао, девять — в Великобритании, восемь — в ОАЭ, семь — в Канаде, по три — на Филиппинах, Индии и Италии, по два — в России и Испании, по одному — в Бельгии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Летальный исход зафиксирован в трех случаях — по одному в Гонконге, Японии и на Филиппинах.