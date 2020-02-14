Наибольшее число поездок – 16 млн – пришлось на третий квартал года.

В 2019 году россияне активно посещали Турцию, число прибытий в страну достигло почти 7 млн (плюс 19,6% по сравнению с прошлым годом). Второе место заняла Абхазия, куда граждане РФ совершили свыше 4,8 млн поездок (плюс 6,6%). Замыкает тройку Финляндия (почти 4 млн прибытий, плюс 8%).

Согласно статистике, в первую пятерку также вошли Казахстан и Китай, россияне совершили туда 3,4 млн и 2,6 млн поездок соответственно. Шестое место заняла Украина – 1,9 млн поездок (минус 17,4% по сравнению с 2018 годом). Следом идут Германия (1,4 млн поездок), Италия (1,4 млн, плюс 16,6%), Таиланд (1,2 млн) и Грузия (1,21 млн).

Во вторую десятку также попали Польша (1,16 млн поездок), Испания (1,06 млн) и ОАЭ (997 тыс.).