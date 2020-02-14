"Наши граждане остаются на борту", — сообщили в российской дипмиссии.

Там напомнили, что карантин на борту продлится до 19 февраля.

В пятницу западные СМИ сообщили, что первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princes.

Ранее правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть Diamond Princess и разместить их в специально отведенных местах. Судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон, однако лишь в случае отсутствия заражения коронавирусом Covid-19.

Между тем, на Diamond Princess, где находятся более 3,7 тыс. человек, подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. По данным СМИ, заразившихся перевозят с судна в более безопасное место, так же, как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.