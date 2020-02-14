"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарской республики лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин", — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по КБР рекомендовало соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин.

По данным чрезвычайного ведомства, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.

Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет" — 3040 м и "Терскол" — 2125 м. При необходимости проводится принудительный спуск лавин.