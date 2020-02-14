Как говорится в материалах, всего в 2019 году Россию посетили 5,06 млн иностранных туристов. По сравнению с прошлым годом, когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу, турпоток вырос на 20,5% (в 2018 году было 4,2 млн поездок).

Китай стал абсолютным лидером по турпотоку в РФ в 2019 году, оттуда приехало почти 1,5 млн путешественников (+19% по сравнению с прошлым годом). На втором месте оказались туристы из Германии – 522,2 тыс. (+15,7%), следом по численности путешественники из Южной Кореи – 413,4 тыс. (+20,7%).

В пятерку также вошли туристы из США – 241,1 тыс. (+6,2%) и Израиля – 199 тыс. человек (+21,3%). Чуть меньше путешественников приехало в Россию из Италии (154,8 тыс.), Франции (154,3 тыс.), Великобритании (133,8 тыс.), Испании (110,9 тыс., +30,5%) и Японии (80,3 тыс., +31,6%).

В топ-20 также вошли Индия, Эстония, Финляндия, Латвия, Таиланд, Литва, Турция, Австралия, Казахстан и Польша. По сравнению с прошлым годом из топ-20 вылетели Канада, Бразилия, Украина, Швейцария и Австрия, зато вошли в него Таиланд, Литва, Турция и Польша.