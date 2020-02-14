Сумма требований — 537,16 млн рублей, их суть не раскрывается. Дело пока не принято к производству.

В пресс-службе "ИрАэро" "Интерфаксу" также не смогли пояснить суть исковых требований Aviation Service. "Истец в досудебном порядке ранее не обращался к нам об урегулировании спора", — отметил сотрудник авиакомпании.

Согласно картотеке арбитражного суда, Aviation Service Limited зарегистрирована в Гонконге. Ранее она фигурировала в деле о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" в качестве кредитора.

Гонконгская компания, как следует из информации на ее официальном сайте, специализируется на фрахте широкофюзеляжных пассажирских самолетов для сезонных авиаперевозок между странами Азии, СНГ и Европы. Aviation Service сотрудничала с "ВИМ-Авиа" в организации чартерных рейсов из Москвы в КНР на Boeing-777-200.

Ранее сообщалось, что "ИрАэро" в 2018-2019 годах эксплуатировала на китайском направлении три Boeing-777-200, на которых до этого летала "ВИМ-Авиа". В конце 2019 года — начале 2020 года "ИрАэро" вернула эти лайнеры лизингодателю (его название не уточнялось), завершив таким образом свою китайскую чартерную программу.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из девяти Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.