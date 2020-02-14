Больше всего гостей приехало во втором и третьем квартале года – 7,8 млн и 9,6 млн соответственно.

Чаще всего РФ в 2019 году посещали граждане Украины (8,6 млн человек, -5,5% по сравнению с прошлым годом), а также из Казахстана (4,3 млн, +2%) и Узбекистана (2,58 млн, +10%).

Следом по численности гости из Китая (2,3 млн гостей, +15%), Таджикистана (1,57 млн, +20,7%) и Азербайджана (1,18 млн, +7%). В топ-10 вошли Киргизия (959 тыс.), Финляндия (938,7 тыс.), Армения (816,5 тыс.) и Германия (744,5 тыс., +6%).

В первой двадцатке также оказались граждане Польши, Молдовы, Абхазии, Эстонии, Южной Кореи, Беларуси, Монголии, Латвии и США.