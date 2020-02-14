83% всех выданных в России виз были выданы в Санкт-Петербурге, это на 19% больше, чем было выдано в северной столице в 2018 году, следует из сообщения.

Как отмечают в дипмиссии, рост туризма отразился также на железнодорожном сообщении между Финляндией и Россией. Количество пассажиров в поездах "Аллегро", курсирующих четыре раза в сутки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, достигло в прошлом году рекордных объемов: железной дорогой воспользовалось более полумиллиона пассажиров, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала убежден, что завершение строительства новой скоростной автомобильной дороги М11 между Москвой и Санкт-Петербургом будет способствовать росту количества туристов из столицы.

Шенгенские визы в Финляндию оформляются в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а также в визовых центрах, работающих в 36 городах в России.